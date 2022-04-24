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futebol

Fenerbahçe prepara nova proposta para Jorge Jesus

Joachim Löw, ex-treinador da seleção da Alemanha, é o ‘Plano B’ do clube turco
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Publicado em 24 de Abril de 2022 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 16:44
Sem clube desde que deixou o Benfica em dezembro de 2021, Jorge Jesus pode ir para o futebol turco. De acordo com o site ‘Fanatik’, o Fenerbahçe prepara uma nova proposta para contar com o técnico português.> ‘Vão se cansar de vaiar porque tenho mais três anos de contrato’, diz Neymar após título do PSG
O Fenerbahçe já tinha tentado a contratação do técnico ex-Flamengo no início do mês de abril. O presidente do clube turco, Ali Koç, viajará a Portugal para se reunir com Jorge Jesus e seus representantes para propor uma nova oferta.
Em caso de não acertar com o Jorge Jesus, o Fenerbahçe já tem um ‘Plano B’. O ex-técnico da seleção da Alemanha, Joachim Löw, é um outro nome que interessa o clube turco.
Crédito: JorgeJesusestásemclubedesdedezembrode2021(Foto:Divulgação/Benfica

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