futebol

Feminino: técnico do São Paulo Sub-18, Thiago Viana projeta semi do Brasileirão

Tricolor enfrenta o Internacional em busca de vaga na decisão nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Tricolor teve oito vitórias em nove partidas até aqui na competição 
LanceNet

16 fev 2021 às 13:00

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 13:00

Crédito: Adriano Fontes/saopaulofc.net
O São Paulo vive grande fase no Brasileiro Feminino Sub-18. Dono da segunda melhor campanha da competição, o Tricolor venceu oito dos nove jogos e só fica atrás do Santos pelo critério dos gols marcados.
Crespo é mais um! Relembre os argentinos na história do São Paulo
Na primeira fase, o São Paulo teve pela frente o Corinthians, o Fluminense e o Grêmio, e conseguiu garantir a primeira colocação do grupo após perder um único jogo para a equipe do Rio Grande do Sul. No grupo, ainda goleou o rival por 9 a 0 na estreia.
Pela segunda fase, o Tricolor enfrentou Fluminense, Avaí Kindermann e Ferroviária. Nova classificação, com três vitórias e nenhum gol sofrido. O treinador Thiago Viana analisou a campanha da equipe até aqui.
- Na primeira fase caímos em um grupo muito difícil, todos os jogos se tornaram decisões que exigiram um equilíbrio físico e mental muto grande para a equipe. Na segunda fase enfrentamos novos desafios que naturalmente trouxeram outras formas de encontrar vantagens dentro do jogo, o que torna o desenvolvimento das meninas mais rico e completo - afirmou o comandante, ao sute oficial do São Paulo. Na semifinal, o São Paulo vai reencontrar o Internacional, que foi finalista do torneio em 2019 e ficou com a taça ao vencer o Tricolor no primeiro jogo por 1 a 0 e empatar a segunda partida sem gols, no Pacaembu. Thiago disse o que espera desses confrontos.
- Agora na semifinal teremos um enfrentamento contra uma grande equipe, esperamos aproveitar a maturidade criada durante o campeonato para fazer dois bons jogos e conseguir a classificação para as finais - completou.

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

