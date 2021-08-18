Feminino sub-18: São Paulo vence o Fluminense e se classifica às semifinais do Brasileiro

O time sub-18 feminino do São Paulo garantiu classificação às semifinais do Campeonato Brasileiro após vencer o Fluminense, por 3 a 1, de virada, em jogo disputado no CT do Sorocaba. Os gols foram marcados por Giovaninha, Duda Rodrigues e Carol. Lara Dantas abriu o placar para as cariocas. Em uma primeira etapa muito movimentada, as duas equipes tiveram oportunidades de abrir o placar. As adversárias começaram melhor, mas pararam na defesa são-paulina e nas boas defesas de Marcelle. Depois dos minutos iniciais, o Tricolor Paulista passou a controlar melhor a partida e chegou com perigo ao gol. Porém, o primeiro tempo terminou sem gols.
Após o intervalo, o São Paulo sofreu o gol e precisou correr atrás do resultado para se manter na liderança do grupo. O empate veio pouco depois com Giovaninha, que disputou a bola com a defesa e conseguiu empurrar para o fundo das redes. A virada veio aos 31 minutos. Duda Rodrigues saiu do banco para aproveitar contra-ataque armado por Clara e colocar o Tricolor na frente. Para fechar a conta, Carol acertou um lindo chute, aos 36, e fez o terceiro.
O São Paulo termina a rodada na primeira colocação do Grupo G, com seis pontos conquistados e segue invicto na competição. Com a vaga garantida na próxima fase, as são-paulinas enfrentam a Chapecoense, às 9h30 de sexta-feira (20), no CT do Sorocaba, para definir a classificação do grupo.