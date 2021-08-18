  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Feminino sub-18: São Paulo vence o Fluminense e se classifica às semifinais do Brasileiro
futebol

Feminino sub-18: São Paulo vence o Fluminense e se classifica às semifinais do Brasileiro

Invicto e líder do grupo, Tricolor avançou à semifinal da competição com uma rodada de antecedência após vencer o clube carioca pelo placar de 3 a 1, de virada 
Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 12:42
Crédito: Adriano Fontes/CBF
O time sub-18 feminino do São Paulo garantiu classificação às semifinais do Campeonato Brasileiro após vencer o Fluminense, por 3 a 1, de virada, em jogo disputado no CT do Sorocaba. Os gols foram marcados por Giovaninha, Duda Rodrigues e Carol. Lara Dantas abriu o placar para as cariocas. Em uma primeira etapa muito movimentada, as duas equipes tiveram oportunidades de abrir o placar. As adversárias começaram melhor, mas pararam na defesa são-paulina e nas boas defesas de Marcelle. Depois dos minutos iniciais, o Tricolor Paulista passou a controlar melhor a partida e chegou com perigo ao gol. Porém, o primeiro tempo terminou sem gols.
Após o intervalo, o São Paulo sofreu o gol e precisou correr atrás do resultado para se manter na liderança do grupo. O empate veio pouco depois com Giovaninha, que disputou a bola com a defesa e conseguiu empurrar para o fundo das redes. A virada veio aos 31 minutos. Duda Rodrigues saiu do banco para aproveitar contra-ataque armado por Clara e colocar o Tricolor na frente. Para fechar a conta, Carol acertou um lindo chute, aos 36, e fez o terceiro.
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
O São Paulo termina a rodada na primeira colocação do Grupo G, com seis pontos conquistados e segue invicto na competição. Com a vaga garantida na próxima fase, as são-paulinas enfrentam a Chapecoense, às 9h30 de sexta-feira (20), no CT do Sorocaba, para definir a classificação do grupo.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

