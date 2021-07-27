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futebol

Feminino sub-18: São Paulo conhece tabela da segunda fase do Brasileiro

Base feminina do Tricolor está no Grupo G, com Ferroviária, Fluminense e Chapecoense. Clube do Morumbi está invicto até aqui, com cinco vitórias e um empate...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 11:00
Crédito: Adriano Fontes/CBF
A equipe de base feminina do São Paulo já sabe quando estreia na segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-18. No dia 16 de agosto, o Tricolor volta ao CT do Sorocaba para enfrentar seu primeiro adversário, a Ferroviária. Na sequência, o Tricolor pegará o Fluminense, no dia 18 e a Chapecoense, no dia 20. Todas as partidas serão às 9h30. Classificado em primeiro lugar do Grupo C, o Tricolor avançou para a fase seguinte do campeonato de forma invicta. Ao todo foram cinco vitórias e um empate, além de 17 gols marcados e quatro sofridos.
A próxima fase será disputada novamente em sistema de bolha no CT do Sorocaba. Os oito times classificados foram divididos em dois grupos de quatro participantes e jogarão em turno único, dentro de cada chave, avançando os primeiros e segundos colocados de cada.
+ Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
GALERIAÉ hora das oitavas de final! Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do BrasilAlém do Grupo G, que conta com São Paulo, Fluminense, Ferroviária e Chapecoense, o outro lado da chave é composto por Internacional, Santos, Corinthians e Flamengo, que estão no Grupo H.
VEJA A TABELA DO SÃO PAULO NO BRASILEIRO FEMININO SUB-18 São Paulo x Ferroviária - 16/08 - 9h30 - CT do SorocabaSão Paulo x Fluminense - 18/08 - 9h30 - CT do SorocabaSão Paulo x Chapecoense - 20/08 - 9h30 - CT do Sorocaba

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