Feminino sub-16: São Paulo enfrentará o Internacional na semi do Campeonato Brasileiro

O sub-16 feminino do São Paulo vai jogar uma partida decisiva nesta sexta-feira (2). No CT do Sorocaba, o Tricolor enfrenta o Internacional, às 11h, pela semifinal do Campeonato Brasileiro.
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O São Paulo garantiu a classificação após vencer a Ferroviária, por 3 a 2, de virada, na última rodada da primeira fase e ficar na primeira colocação do Grupo C. A campanha são-paulina até o momento conta com duas vitórias e um empate, sendo 12 gols marcados e três sofridos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! São Paulo e Internacional vão se enfrentar pela primeira vez na história do futebol feminino na categoria sub-16. Nas categorias sub-18 e principal, os times já se encontraram seis vezes em fases iniciais e decisivas.
Pelo time adulto, são dois jogos, sendo um empate por 2 a 2, em 2020, e uma vitória na temporada atual, por 2 a 0. Já no sub-18, os times se enfrentaram quatro vezes: na final do brasileiro da categoria em 2019 (uma derrota e um empate) e na semifinal de 2020 (uma vitória e um empate).