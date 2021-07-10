Feminino: São Paulo vence o Grêmio e fica na liderança do Brasileiro sub-18

O São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1, na manhã deste sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro Feminino sub-18. Os gols do Tricolor foram marcados por Duda e Milena. Rafa Levis descontou para as gaúchas. Com o resultado, o Tricolor Paulista se isolou na liderança do Grupo C, com dez pontos.
Com um primeiro tempo equilibrado, o São Paulo começou melhor no jogo e abriu o placar, aos 28 minutos, com Duda. A camisa dez aproveitou o rebote do chute de Isa para concluir para o fundo da rede. O Grêmio empatou aos 32. Em uma jogada trabalhada desde o campo de defesa, Rafa Levis recebeu na área e colocou a bola na saída da goleira Marcelle.
Na segunda etapa, o São Paulo conseguiu ficar novamente a frente no placar, aos 36 minutos, quando Isa lançou a bola para Milena, que viu a goleira adiantada e fez um golaço de cobertura, encerrando o jogo em 2 a 1, com vitória são-paulina.
Na próxima rodada, as equipes voltam a se enfrentar, pelo returno, na segunda-feira (12), às 15h30, no CT do Sorocaba.