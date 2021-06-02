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futebol

Feminino: São Paulo terá sequência de clássicos no Brasileiro

Tricolor enfrentará o Corinthians nesta quinta-feira e o Palmeiras no domingo. Caso vença o Alvinegro, time comandado por Lucas Piccinato se classifica às quartas de final...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 12:00

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 12:00

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net
O São Paulo tem dois rivais nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta quinta-feira (3), a equipe enfrenta o Corinthians, às 18h, no CFA Laudo Natel, e na sequência o Palmeiras, no domingo (6), no Canindé. ATUAÇÕES: Orejuela marca contra, defesa falha no jogo aéreo, e São Paulo perde para o 4 de Julho
O elenco do Tricolor venceu o Minas Brasília por 3 a 0, no último sábado e teve o domingo de folga. A equipe retornou aos treinamentos na segunda e ontem, elenco e comissão técnica realizaram testes para detectar a Covid-19, além de mais uma tarde de treino tático e técnico.
O técnico Lucas Piccinato falou sobre a preparação da equipe para as partidas decisivas. Se vencer o Alvinegro, o São Paulo se classifica às quartas de final do Campeonato Brasileiro.
- Nós fizemos uma boa partida contra o Minas, conseguimos imprimir um bom ritmo e bastante intensidade. As atletas que ganharam uma oportunidade corresponderam muito bem e seguimos brigando pelas posições de cima. Agora temos uma sequência bem complicada, com esses dois clássicos, mas estamos trabalhando muito para termos um bom desfecho - afirmou o treinador ao site oficial do São Paulo.
Nesta quarta-feira, o elenco realiza o último treino antes do duelo válido pela décima segunda rodada, em Cotia, no período da tarde, e concentra até o horário de saída para o jogo.

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