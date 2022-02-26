Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Feminino: São Paulo realiza jogo-treino contra o Red Bull Bragantino

Tricolor enfrentou o Massa Bruta em atividade realizada na cidade de Vargem. Time estreia no Brasileiro contra o Flamengo, no dia sete de março, fora de casa, às 20h...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 17:03
A equipe feminina do São Paulo realizou um jogo-treino neste sábado contra o Red Bull Bragantino, em duelo disputado na cidade de Vargem. A equipe feminina vem treinando desde janeiro para o início da temporada e já realizou, com a partida de hoje, três enfrentamentos com outros adversários paulistas. Em reta final de preparação, as são-paulinas seguem com os treinos durante a semana para finalizar a pré-temporada antes da viagem para o Rio de Janeiro.
O time comandado por Lucas Piccinato tem estreia marcada para o dia 7 de março (segunda-feira), contra o Flamengo, às 20h, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão do SporTV.
Crédito: EquipefemininadoSãoPauloenfrentouoRedBullBragantinoemjogo-treino(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados