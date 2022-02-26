Feminino: São Paulo realiza jogo-treino contra o Red Bull Bragantino

A equipe feminina do São Paulo realizou um jogo-treino neste sábado contra o Red Bull Bragantino, em duelo disputado na cidade de Vargem. A equipe feminina vem treinando desde janeiro para o início da temporada e já realizou, com a partida de hoje, três enfrentamentos com outros adversários paulistas. Em reta final de preparação, as são-paulinas seguem com os treinos durante a semana para finalizar a pré-temporada antes da viagem para o Rio de Janeiro.