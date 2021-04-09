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futebol

Feminino: São Paulo integra três jogadoras da base ao time principal

A zagueira Alves, a lateral-esquerda Clara e a meia-atacante Isa estarão com o elenco principal no ano de 2021. Jogos começam a partir do dia 17 de abril...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 18:00
Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net
O elenco feminino do São Paulo ganhou mas três reforços pratas da casa para esta temporada. A zagueira Alves, a lateral-esquerda Clara e a meia-atacante Isa estarão com o elenco principal, de acordo com o site oficial do Tricolor.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
O trio se destacou Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, começaram a treinar com o elenco principal e foram integradas ao time que começará as competições no dia 17 de abril, às 17h, contra o Grêmio, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pelo Brasileirão Feminino.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 A zagueira Alves chega à equipe principal depois de defender as cores do clube nas duas últimas temporadas na base. Já a lateral Clara e a meia-atacante Isa ganham uma oportunidade após mais de três anos vestindo a camisa tricolor. As duas jogadoras chegaram ao clube logo no início do projeto em 2017, em parceria com o Centro Olímpico.
Outra jogadora que subiu da base para o profissional neste ano é a goleira Marcelle, que também se destacou no Brasileiro Sub-18. No elenco de 26 atletas, o Tricolor conta com quatro promovidas neste ano e mais cinco outras jogadoras formadas na base: Yaya, Giovaninha, Lauren, Cris e Larissa.

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