Feminino: São Paulo integra três jogadoras da base ao time principal

Crédito: Miguel Schincariol / saopaulofc.net

O elenco feminino do São Paulo ganhou mas três reforços pratas da casa para esta temporada. A zagueira Alves, a lateral-esquerda Clara e a meia-atacante Isa estarão com o elenco principal, de acordo com o site oficial do Tricolor.

Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021

O trio se destacou Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, começaram a treinar com o elenco principal e foram integradas ao time que começará as competições no dia 17 de abril, às 17h, contra o Grêmio, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pelo Brasileirão Feminino.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 A zagueira Alves chega à equipe principal depois de defender as cores do clube nas duas últimas temporadas na base. Já a lateral Clara e a meia-atacante Isa ganham uma oportunidade após mais de três anos vestindo a camisa tricolor. As duas jogadoras chegaram ao clube logo no início do projeto em 2017, em parceria com o Centro Olímpico.