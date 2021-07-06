Feminino: São Paulo estreia no Brasileiro sub-18 com vitória

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net

O São Paulo começou muito bem no Campeonato Brasileiro Feminino sub-18. Jogando no CT do Sorocaba, a equipe goleou o Vitória por 4 a 0, com gols de Giovaninha (2), Duda e Milena.

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O Tricolor abriu o placar com Giovaninha, aos 14 minutos do primeiro tempo, e levou a vantagem para o intervalo. Na segunda etapa, o São Paulo voltou para confirmar o resultado positivo e conseguiu ampliar o marcador com Duda, aos 25. Na sequência, Milena e Giovaninha fecharam o placar em 4 a 0.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Na próxima quinta-feira (08), o São Paulo volta a campo para enfrentar o Iranduba, às 10h30, no CT do Sorocaba, com transmissão da CBFtv, pela segunda rodada da competição.