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Feminino: São Paulo encerra sequência de clássicos sem vitória e com lesão de lateral-esquerda

Tricolor perdeu para o Corinthians e empatou com o Palmeiras pelo Brasileiro Feminino. Além disso, lateral Natane rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e fará cirurgia...

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 13:50
Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
O São Paulo teve dois jogos importantes no feminino, diante de Corinthians e Palmeiras, mas não conseguiu vencer. Primeiro, perdeu para o Alvinegro por 2 a 1, em casa e depois, empatou o Choque-Rainha em 1 a 1.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO FEMININO
No primeiro jogo, o Tricolor estava empatando com o rival, mas levou o segundo gol aos 50 minutos, após Gabi Nunes marcar. Já contra o Alviverde, Carol colocou o São Paulo na frente, mas Duda Santos empatou. Os resultados fizeram o Tricolor cair para a sétima posição do Brasileiro, com 23 pontos.
CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! Além dos resultados que não foram o esperado, o técnico Lucas Piccinato ainda viu a lateral-esquerda Natane sofrer uma lesão no joelho direito, durante a partida contra o Corinthians. Ela terá de passar por cirurgia para reparação do ligamento cruzado anterior nesta semana.
Natane está no São Paulo desde 2019, quando o clube retomou as atividades da equipe profissional feminina. Em 2021, a jogadora atuou em onze de doze partidas disputadas no Brasileiro Feminino.

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