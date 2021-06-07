Feminino: São Paulo encerra sequência de clássicos sem vitória e com lesão de lateral-esquerda

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net

O São Paulo teve dois jogos importantes no feminino, diante de Corinthians e Palmeiras, mas não conseguiu vencer. Primeiro, perdeu para o Alvinegro por 2 a 1, em casa e depois, empatou o Choque-Rainha em 1 a 1.

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No primeiro jogo, o Tricolor estava empatando com o rival, mas levou o segundo gol aos 50 minutos, após Gabi Nunes marcar. Já contra o Alviverde, Carol colocou o São Paulo na frente, mas Duda Santos empatou. Os resultados fizeram o Tricolor cair para a sétima posição do Brasileiro, com 23 pontos.

CONHEÇA O APLICATIVO DO LANCE! Além dos resultados que não foram o esperado, o técnico Lucas Piccinato ainda viu a lateral-esquerda Natane sofrer uma lesão no joelho direito, durante a partida contra o Corinthians. Ela terá de passar por cirurgia para reparação do ligamento cruzado anterior nesta semana.