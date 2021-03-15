Feminino: São Paulo define numeração para a temporada

O São Paulo definiu a numeração do time feminino para a temporada, que começa contra o Grêmio, dia 28 de março, com local e horário ainda a serem definidos pela CBF.
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A atacante Duda seguirá vestindo a camisa dez, enquanto as novas jogadoras do Tricolor, as meio-campistas Nath Pitbull, Maressa e Naná vão vestir as camisas de número 3, 8 e 21, respectivamente.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! O trio de ataque também já tem a numeração definida. Micaelly vai usar a 11, Mônica vai vestir a 15 e Carla Nunes fica com a 19. A goleira Marcelle, em seu primeiro ano na equipe principal, vestirá a camisa 23.
Entre as atletas que ficaram da última temporada, a única jogadora com alteração no número da camisa é a meia Cris, que deixa de usar a camisa 15 para vestir a 5 neste ano.
CONFIRA A NUMERAÇÃO DAS JOGADORAS
1- Thais Helena2 - Giovana3 - Nath Pitbull4 - Thais Regina5 - Cris7 - Carol8 - Maressa9 - Glaucia10 - Duda11 - Micaelly12 - Carla14 - Lauren15 - Mônica16 - Natane17 - Dani19 - Carla Nunes20 - Gislaine21 - Naná22 - Larissa23 - Marcelle25 - Giovaninha26 - Yaya30 - Jaqueline