Feminino: São Paulo conhece data e horário das semifinais do Brasileiro Sub-18

O São Paulo já sabe as datas e horários das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, contra o Internacional. As partidas terão transmissão da CBF TV.
O Tricolor busca vaga na final do torneio e decide a classificação em casa. A primeira partida será disputada no dia 28 de fevereiro, às 10h, no Sesc Campestre, em Porto Alegre (RS). Já o jogo de volta acontece no dia 7 de março, às 17h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, local de treinamento da equipe.
No ano passado, as duas equipes chegaram até a final, com o Colorado levando a melhor. Com uma grande campanha nas fases anteriores, o São Paulo se credenciou para o mata-mata da competição pelo segundo ano consecutivo.
Na primeira fase, o time comandado por Thiago Viana venceu cinco partidas e perdeu apenas uma, avançando na primeira colocação do grupo, que contou com Fluminense, Corinthians e Grêmio.Já na etapa seguinte, o Tricolor enfrentou novamente o Fluminense, o Avaí Kindermann e a Ferroviária, vencendo os três confrontos e garantindo vaga na semifinal do torneio ao lado das cariocas, do Internacional e do Santos.
VEJA AS DATAS E HORÁRIOS DAS SEMIFINAIS 28/02 - (10h) Internacional x São Paulo - Sesc Campestre - Porto Alegre (RS)07/03 - (17h) São Paulo x Internacional - CFA Laudo Natel - Cotia (SP)