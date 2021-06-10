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futebol

Feminino: São Paulo anuncia Anne Barros como nova auxiliar técnica

Ex-jogadora chega ao clube para auxiliar Lucas Piccinato e a comissão técnica. Elenco feminino do São Paulo volta a treinar daqui a dez dias por conta da Data Fifa 
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LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 18:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Divulgação/São Paulo FC
O São Paulo anunciou a chegada da ex-jogadora Anne Barros como nova auxiliar técnica da equipe feminina do São Paulo. Com 34 anos e formada em Educação Física, Anne chega ao clube para atuar ao lado de Lucas Piccinato e da comissão técnica.
VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER?
Como atleta, Anne teve experiências em clubes brasileiros e chegou à Seleção Brasileira Sub-20. Com a camisa amarela e verde foi campeã sul-americana e medalha de bronze no Mundial da categoria. Também atuou em mundiais pela Seleção Brasileira Universitária. Jogou até 2014, quando decidiu se aposentar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! - Com o Lucas Piccinato trabalhei indiretamente, quando estive no Centro Olímpico como atleta. Eu estava na equipe principal e ele nas categorias de base. Ele sabia do meu interesse em estar de volta ao futebol feminino profissional e, sabendo que eu estava me desenvolvendo tecnicamente, me fez o convite, que aceitei prontamente - disse a nova auxiliar ao site do Tricolor.
Ela já fez sua estreia no Tricolor na partida contra o Corinthians e na sequência também esteve no banco no empate com o Palmeiras, no Canindé. - Cheguei ao clube numa semana bem agitada, com dois clássicos, e foi tão intenso que parece que estou há mais tempo do que a realidade. Fui extremamente bem recebida por todos, comissão, atletas e diretoria. O Lucas tem me deixado a vontade para trabalhar e tem me ajudado muito no dia a dia do clube, tanto ele como o restante do grupo - finalizou.
O elenco feminino do São Paulo volta a treinar daqui a dez dias por conta da Data Fifa. O São Paulo volta a campo para enfrentar o Real Brasília, às 15h, no CFA Laudo Natel.

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