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futebol

Feminino: Pardal comemora gol em sua estreia pelo São Paulo

Zagueira abriu o placar, de cabeça, na primeira rodada do Brasileirão, em empate por 1 a 1 contra o Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 15:25

Publicado em 08 de Março de 2022 às 15:25

A zagueira Pardal fez seu primeiro jogo pelo São Paulo, na última segunda-feira (7), no empate com o Flamengo, por 1 a 1, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro Feminino. Foi o primeiro tento do São Paulo na temporada. Após a partida, a defensora comemorou o gol e revelou que a jogada de bola parada vinha sendo estudada pela equipe para marcar.
- Muito feliz por marcar esse gol na estreia. Foi uma jogada que treinamos bastante durante a pré-temporada. Nos últimos dias nós estudamos muito o Flamengo e vimos que esse poderia ser um ponto fraco. Aproveitamos a oportunidade e deu certo - disse Pardal, que chegou ao São Paulo nesta temporada. Reforço anunciado em janeiro, a jogadora, junto com Shashá, foi novidade na escalação de Lucas Piccinato para a estreia e ainda no primeiro tempo mostrou que chegou para ajudar a equipe não só na marcação mas também no ataque.
Crédito: PardalmarcouogoldoSãoPauloemsuaestreiapelaequipe(Foto:GabrielaMontesano/saopaulofc

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