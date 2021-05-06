Feminino: Mônica, do São Paulo, passa por cirurgia no joelho

A lateral-direita e atacante Mônica sofreu uma lesão no joelho direito, no final de abril, passa bem após ser submetida a cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento anterior. O procedimento de correção de ruptura ligamentar foi realizado nesta quarta-feira (05).
ATUAÇÕES: Miranda faz ótima partida, e São Paulo segura o empate fora
Após a cirurgia, a jogadora teve alta hospitalar e já iniciou a recuperação com a supervisão do departamento médico da equipe feminina. Ela segue sem previsão de retorno aos gramados.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO FEMININO O São Paulo está na sétima colocação do Brasileiro Feminino, com oito pontos conquistados. Até o momento, foram cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Internacional, sábado, em Cotia, às 20h.