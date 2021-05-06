Feminino: Mônica, do São Paulo, passa por cirurgia no joelho

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A lateral-direita e atacante Mônica sofreu uma lesão no joelho direito, no final de abril, passa bem após ser submetida a cirurgia para corrigir o rompimento do ligamento anterior. O procedimento de correção de ruptura ligamentar foi realizado nesta quarta-feira (05).

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Após a cirurgia, a jogadora teve alta hospitalar e já iniciou a recuperação com a supervisão do departamento médico da equipe feminina. Ela segue sem previsão de retorno aos gramados.