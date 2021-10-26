Feminino do São Paulo participará do Brasil Ladies Cup em dezembro

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net

O time feminino do São Paulo participará de mais uma competição nesta temporada. A equipe confirmou a disputa do Brasil Ladies Cup, competição que começa no dia 12 de dezembro e termina no dia 19 do mesmo mês. Além do São Paulo, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, Santos, América de Cali (COL), River Plate (ARG) e Santiago Morning (CHI) jogarão a primeira edição do campeonato internacional.

Os times participantes vão se enfrentar em jogos durante a semana, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, e a grande final está programada para o dia 19 de dezembro, no Allianz Parque.