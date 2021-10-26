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futebol

Feminino do São Paulo participará do Brasil Ladies Cup em dezembro

Tricolor disputará torneio entre os dias 12 e 19 de dezembro, juntamente com Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, Santos, América de Cali (COL), River (ARG) e Santiago Morning (CHI)...
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Publicado em 

26 out 2021 às 12:00

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
O time feminino do São Paulo participará de mais uma competição nesta temporada. A equipe confirmou a disputa do Brasil Ladies Cup, competição que começa no dia 12 de dezembro e termina no dia 19 do mesmo mês.  Além do São Paulo, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, Santos, América de Cali (COL), River Plate (ARG) e Santiago Morning (CHI) jogarão a primeira edição do campeonato internacional.
Os times participantes vão se enfrentar em jogos durante a semana, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, e a grande final está programada para o dia 19 de dezembro, no Allianz Parque.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo atualmente busca uma vaga na final do Paulista Feminino e enfrenta o Santos, pela segunda partida da semifinal, na próxima segunda-feira (01), às 17h, na Arena Barueri. O time vem treinando para o clássico, onde ganhou a primeira partida por 1 a 0.

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