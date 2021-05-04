Feminino: base do São Paulo inicia preparação para temporada

Crédito: Gabriela Montesano / saopaulofc.net

A equipe de base feminina do São Paulo se apresentou no final do mês de abril e começou a preparação para a estreia no ano, que está programada para acontecer em junho, com a disputa do Brasileirão Feminino sub-16.

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A base feminina retornou aos trabalhos após um período de férias, depois do Brasileiro Sub-18 de 2020, que foi disputado no início deste ano. A equipe terá a primeira oportunidade de se preparar com antecedência desde o começo da pandemia. O técnico Thiago Viana falou sobre a expectativa para a temporada.

VEJA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Desde o início da pandemia é a primeira vez que conseguimos ter uma pré-temporada. Estamos introduzindo os objetivos de cada fase do jogo, visando criar uma sintonia de ações entre elas. Todo o grupo tem grande potencial de evolução. Estamos confiantes em realizar um grande ano - disse o treinador ao site oficial do São Paulo. O Brasileiro Feminino Sub-16, que deve iniciar no dia 26 de junho e encerrar no dia 4 de julho, de acordo com o calendário de competições divulgado pela CBF, deve ser a primeira competição. Na sequência, a equipe deve disputar o Brasileiro Sub-18, o Paulista Sub-17 e a Liga de Desenvolvimento Sub-16.