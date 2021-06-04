Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Feminino: após 21 anos, volante Formiga acerta retorno ao São Paulo, diz site

Jogadora, que estava no PSG, vai voltar a vestir a camisa do Tricolor aos 43 anos de idade. Ela atuou no São Paulo entre 1997 e 200, conquistando um Brasileiro e dois Paulistas...

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2021 às 15:40
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A volante Formiga, histórica jogadora da Seleção Brasileira e com passagens por diversos clubes europeus acertou seu retorno ao São Paulo, clube em que defendeu entre 1997 e 2000. A informação é do site Dibradoras.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO FEMININO
Segundo a publicação, Formiga, aos 43 anos, faz seu último jogo pelo PSG nesta sexta-feira e se apresenta ao Tricolor no dia 21 de junho - as inscrições para o Brasileiro da categoria vão até o dia 25 do mesmo mês. A volante já havia externado seu desejo de encerrar a carreira no São Paulo. Formiga começou sua carreira no próprio São Paulo, em 1997. Ficou no clube até 2000, quando se transferiu para Santa Isabel. Jogou também no Santos e, após as Olimpíadas, passou a jogar no Malmö FF Dam (atualmente FC Rosengård) da Suécia. Em janeiro de 2012, foi anunciada sua contratação para jogar no time feminino do América de Natal.
Após curta passagem no América, tendo sido campeã potiguar pelo clube, voltou para o São José, onde liderou a equipe para o tricampeonato da Copa Libertadores de Futebol Feminino e bicampeonato da Copa do Brasil. Aos 38 anos, foi anunciada como jogadora do Paris Saint-Germain.
Pela Seleção Brasileira, Formiga é a atleta recordista em participações em Copas do Mundo, entre homens e mulheres, totalizando 7 edições (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019). Ela vestiu a camisa da seleção em 200 jogos e aos 41 anos, foi a jogadora mais velha a participar de um Mundial, na última edição na França.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados