Fellaini pode retornar à Premier League após período na China

Após três anos na Shandong Luneng, da China, o meia Marouane Fellaini pode estar de volta à Inglaterra. De acordo com o jornal francês La Dernière Heure, o belga de 34 anos, que defendeu Everton e Manchester United, é um dos alvos do Newcastle no mercado de transferências.
Revelado pelo Standart Liége, da Bélgica, Fellaini foi contratado pelo Everton em 2008, e após cinco temporadas, foi comprado pelo Manchester United. Pelos Red Devils, foram 177 partidas, 22 gols e cinco títulos conquistados. No Shandong Luneng, o meia levantou três taças.
O jornal afirma que Fellaini também estaria interessado em retornar à Premier League, contudo, o contrato até 2025 com o time chinês pode ser um empecilho, apesar do Newcastle ter se tornado o mais novo rico da Inglaterra. Atualmente, o clube inglês é apenas o 19º na tabela do Inglês.