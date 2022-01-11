futebol

Fellaini pode retornar à Premier League após período na China

Jogador defendeu o Shandong Luneng nos últimos três anos e quer voltar para a Inglaterra...
LanceNet

11 jan 2022 às 18:58

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 18:58

Após três anos na Shandong Luneng, da China, o meia Marouane Fellaini pode estar de volta à Inglaterra. De acordo com o jornal francês La Dernière Heure, o belga de 34 anos, que defendeu Everton e Manchester United, é um dos alvos do Newcastle no mercado de transferências.+ Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra
Revelado pelo Standart Liége, da Bélgica, Fellaini foi contratado pelo Everton em 2008, e após cinco temporadas, foi comprado pelo Manchester United. Pelos Red Devils, foram 177 partidas, 22 gols e cinco títulos conquistados. No Shandong Luneng, o meia levantou três taças.
+ Philippe Coutinho é aprovado em exames do Aston Villa, e Gerrard diz: 'Jogador excepcional. Estou ansioso'
O jornal afirma que Fellaini também estaria interessado em retornar à Premier League, contudo, o contrato até 2025 com o time chinês pode ser um empecilho, apesar do Newcastle ter se tornado o mais novo rico da Inglaterra. Atualmente, o clube inglês é apenas o 19º na tabela do Inglês.
Fellaini defendeu Everton e Manchester United na Inglaterra

