Feliz por boa temporada em Portugal, Nogueira segue com foco no Gil Vicente

Valorizado no mercado europeu após se destacar na surpreendente campanha do Gil Vicente na Liga de Portugal, o zagueiro Nogueira passa férias no Brasil comemorando a temporada realizada. Com 25 anos, o jogador nascido em Itaperuna segue focado em disputar mais uma "época" pelo atual clube, mas sabe que as possibilidades de surgirem interessados sempre existem.

- Nessas últimas semanas houve uma proposta oficial, mas a negociação acabou não sendo concretizada. Aprendi a gostar do Gil Vicente e para que eu saia daqui o negócio terá que ser vantajoso para todos os lados. Estou bastante satisfeito por ter cumprido uma grande Liga e a consequência natural disso é o mercado olhar para você de maneira mais atenta - afirmou. Nogueira foi titular absoluto do Gil Vicente na temporada. Disputou 27 partidas e em todas foi titular, jogando os 90 minutos. A respeito de sua equipe ter superado as expectativas, Nogueira declarou que o sentimento de todos dentro do clube é de dever realizado.