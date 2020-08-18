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Feliz por boa temporada em Portugal, Nogueira segue com foco no Gil Vicente

Zagueiro brasileiro exaltou a campanha do clube no último Campeonato Português...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 21:14

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 21:14

Crédito: Divulgação
Valorizado no mercado europeu após se destacar na surpreendente campanha do Gil Vicente na Liga de Portugal, o zagueiro Nogueira passa férias no Brasil comemorando a temporada realizada. Com 25 anos, o jogador nascido em Itaperuna segue focado em disputar mais uma "época" pelo atual clube, mas sabe que as possibilidades de surgirem interessados sempre existem.
- Nessas últimas semanas houve uma proposta oficial, mas a negociação acabou não sendo concretizada. Aprendi a gostar do Gil Vicente e para que eu saia daqui o negócio terá que ser vantajoso para todos os lados. Estou bastante satisfeito por ter cumprido uma grande Liga e a consequência natural disso é o mercado olhar para você de maneira mais atenta - afirmou. Nogueira foi titular absoluto do Gil Vicente na temporada. Disputou 27 partidas e em todas foi titular, jogando os 90 minutos. A respeito de sua equipe ter superado as expectativas, Nogueira declarou que o sentimento de todos dentro do clube é de dever realizado.
- Pelo fato da agremiação vir da divisão de acesso, muitos cogitavam que lutaríamos contra o descenso. Terminamos em décimo lugar com a mesma pontuação do oitavo. Fizemos uma grande competição e certamente surpreendemos - encerrou.

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