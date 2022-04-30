Feliz pela estreia, Elkeson cita expectativa antes de entrar em campo pelo Grêmio

A vitória sobre o lanterna CRB, na tarde deste sábado, teve um gosto especial para o atacante Elkeson que, recentemente, acertou com o Grêmio após uma longa passagem pelo futebol asiático.> Confira a tabela do BrasileirãoMesmo não iniciando como titular, o atleta chegou a entrar no decorrer da partida no lugar de Diego Souza. Apesar do pouco tempo em campo, destacou sua felicidade em voltar a atuar em solo brasileiro, além de fazer agradecimentos em geral.
"Estou me sentindo bem. Feliz de sentir esse frio na barriga, sentir o clima de novo no Brasil. Estava na expectativa de entrar em campo. Agradecer os esforços do departamento jurídico para eu estar em campo. Agradecer minha família. Espero alcançar nossos objetivos no final do ano", declarou.