Feliz pela estreia, Elkeson cita expectativa antes de entrar em campo pelo Grêmio

A vitória sobre o lanterna CRB, na tarde deste sábado, teve um gosto especial para o atacante Elkeson que, recentemente, acertou com o Grêmio após uma longa passagem pelo futebol asiático.> Confira a tabela do BrasileirãoMesmo não iniciando como titular, o atleta chegou a entrar no decorrer da partida no lugar de Diego Souza. Apesar do pouco tempo em campo, destacou sua felicidade em voltar a atuar em solo brasileiro, além de fazer agradecimentos em geral.