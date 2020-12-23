AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

'Feliz não, próximo do céu', diz vice do Galo sobre situação do Cruzeiro

Lásaro Cândido se manifesttou em sua rede social sobre a grande possibilidade da Raposa seguir na segunda divisão no ano do seu centenário...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 dez 2020 às 17:25
Crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press
O ano de 2020 tem sido de dificuldades para os cruzeirenses que estão perto de ver o clube disputando pelo segundo ano seguido a Serie B. E, essa agrura celeste é motivo de felicidade para os maiores rivais, os atleticanos.
A satisfação está tão em alta que até dirigentes do Atlético-MG tem se manifestado publicamente pela sequência de derrotas da Raposa. É o caso do vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido. Ele usou sua conta no Twitter para se pronunciar sobre o maior rival.
-Feliz não. Próximo do “céu....rs-disse Lásaro em seu Twitter, respondendo a um seguidor que perguntou se ele havia acordado feliz depois da derrota do Cruzeiro para a Ponte Preta, que deixou o sonho do acesso cada vez mais distante. Lásaro da Cunha já havia escrito em seu perfil que a ruína do Cruzeiro “ainda não está completa”, se referindo a crise financeira, esportiva e institucional.
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O vice-presidente do Atlético-MG fez questão de lembrar quando fora questionado por um torcedor do Galo o motivo do alvinegro não seguir os mesmos passos do Cruzeiro, que vinha de conquistas nacionais e acabara de derrotar o time atleticano na final do Mineiro, em 2018. -Há cerca de 2 anos quando perdemos o campeonato mineiro na ”mão grande” fui na época questionado por um amigo atleticano, dizendo que o Galo deveria imitar o tal clube, contratando a qq preço etc. Disse a ele na época: ”aquilo lá vai explodir”.. Espere… A ruína ainda não está completa! (SIC)-completou.
O Cruzeiro tem uma dívida de quase um bilhão de reais e ainda luta para se organizar dentro e fora de campo, o que tem rendido memes e gozações constantes dos atleticanos por esta situação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ufes, Universidade Federal do Espírito Santo
Ufes aprova criação de cotas para pessoas trans
Professor Fabian é pré-candidato ao Senado pelo Psol
PSol e Rede avançam em acordo para lançar Fabian ao Senado, mas há impasses
Imagem de destaque
9 sopas deliciosas e nutritivas para ajudar a emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados