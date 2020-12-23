'Feliz não, próximo do céu', diz vice do Galo sobre situação do Cruzeiro

Crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press

O ano de 2020 tem sido de dificuldades para os cruzeirenses que estão perto de ver o clube disputando pelo segundo ano seguido a Serie B. E, essa agrura celeste é motivo de felicidade para os maiores rivais, os atleticanos.

A satisfação está tão em alta que até dirigentes do Atlético-MG tem se manifestado publicamente pela sequência de derrotas da Raposa. É o caso do vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido. Ele usou sua conta no Twitter para se pronunciar sobre o maior rival.

-Feliz não. Próximo do “céu....rs-disse Lásaro em seu Twitter, respondendo a um seguidor que perguntou se ele havia acordado feliz depois da derrota do Cruzeiro para a Ponte Preta, que deixou o sonho do acesso cada vez mais distante. Lásaro da Cunha já havia escrito em seu perfil que a ruína do Cruzeiro “ainda não está completa”, se referindo a crise financeira, esportiva e institucional.

VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A O vice-presidente do Atlético-MG fez questão de lembrar quando fora questionado por um torcedor do Galo o motivo do alvinegro não seguir os mesmos passos do Cruzeiro, que vinha de conquistas nacionais e acabara de derrotar o time atleticano na final do Mineiro, em 2018. -Há cerca de 2 anos quando perdemos o campeonato mineiro na ”mão grande” fui na época questionado por um amigo atleticano, dizendo que o Galo deveria imitar o tal clube, contratando a qq preço etc. Disse a ele na época: ”aquilo lá vai explodir”.. Espere… A ruína ainda não está completa! (SIC)-completou.