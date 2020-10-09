Feliz na Inter de Milão, Lukaku aponta semelhança com Conte: 'Odiamos perder'

Crédito: AFP

Em grande fase na Inter de Milão, o atacante Romelu Lukaku não esconde a ótima relação que tem com o treinador Antonio Conte. Em entrevista ao veículo Het Laatste Nieuws, o belga, de 27 anos, comemorou a oportunidade de dividir vestiário com o italiano e afirmou que a competitividade é uma semelhança entre os dois.

- Somos similares. Nos parecemos. Nós dois odiamos perder.Sobre a derrota diante do Sevilla na final da Liga Europa, Lukaku confessou que não foi fácil superá-la. "Demorei 4 ou 5 dias para digerir. Foi uma decepção", disse o atacante.

Apesar dos vices na Liga Europa e no Campeonato Italiano, Lukaku teve grandes números na temporada passada e dá provas que pode repetir. Nessa edição do Italiano, são três gols em três jogos. Para o atacante, esse sucesso tem explicação.