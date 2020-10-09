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Feliz na Inter de Milão, Lukaku aponta semelhança com Conte: 'Odiamos perder'

Atacante belga destaca lado competitivo do técnico e lamenta derrota para o Sevilla na final da Liga Europa: 'Demorei dias para digerir'...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 18:01
Crédito: AFP
Em grande fase na Inter de Milão, o atacante Romelu Lukaku não esconde a ótima relação que tem com o treinador Antonio Conte. Em entrevista ao veículo Het Laatste Nieuws, o belga, de 27 anos, comemorou a oportunidade de dividir vestiário com o italiano e afirmou que a competitividade é uma semelhança entre os dois.
- Somos similares. Nos parecemos. Nós dois odiamos perder.Sobre a derrota diante do Sevilla na final da Liga Europa, Lukaku confessou que não foi fácil superá-la. "Demorei 4 ou 5 dias para digerir. Foi uma decepção", disse o atacante.
Apesar dos vices na Liga Europa e no Campeonato Italiano, Lukaku teve grandes números na temporada passada e dá provas que pode repetir. Nessa edição do Italiano, são três gols em três jogos. Para o atacante, esse sucesso tem explicação.
- A Itália se adapta ao meu estilo. Se soubesse disso antes, teria vindo para cá primeiro (que a Premier League) - disse o belga, que teve passagens por Chelsea, Everton e Manchester United.

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