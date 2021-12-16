Feliz e em comemoração, Diego Costa garante que quer cumprir contrato com o Atlético-MG

Após o título da Copa do Brasil, que entrou na soma das conquistas alvinegras em 2021, ao lado do Campeonato Mineiro e Brasileirão, o futebol do Galo em 2022 começou a ser efetivamente discutido. Um dos nomes que foi alvo de especulação nos últimos dias foi Diego Costa. O atacante, porém, evitou mais polêmicas e disse que quer cumprir seu contrato.

- Estou tranquilo. Falaram história aí... eu sou uma pessoa que não depende só de mim, eu acho que o Clube Atlético Mineiro está acima de qualquer jogador. Acho que são situações que temos que conversar com a diretoria, não só eu, como todos os jogadores. São situações que vamos conversar, se estiver aqui, vou estar feliz; se sair, é o melhor para o clube. São situações que comentaram, falaram, mas eu sou um cara super grato. Diego Costa foi para a final, mas não jogou, por estar lesionado. Ele, porém, ouviu dos torcedores do Galo que foram até a Arena da Baixada os gritos de "fica, Diego Costa". Ele admitiu ter recebido sondagens.

- Normal! Não só para mim, mas para outros jogadores... propostas ou situações, adaptações, então são muitas coisas que podem acontecer, não estou pensando. A questão é saber o melhor para o clube, não para mim. Para mim, eu sei o que é melhor, se ficar aqui vou ficar jogando, fazendo gol, jogando, dando meu melhor. Se eu sair, vou estar feliz, continuar fazendo gol, dando meu melhor igual - finalizou.