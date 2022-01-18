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Feliz como ‘garoto’, Carlinhos projeta estreia do Maringá no Campeonato Paranaense

Lateral-esquerdo reestreia pela equipe na partida diante do Londrina
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LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 18:08

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 18:08

Em sua segunda temporada com a camisa do Maringá, Carlinhos demonstra que ainda tem muita ‘lenha para queimar’. O lateral-esquerdo celebra o retorno aos gramados neste final de semana, diante do Londrina, pela estreia de sua equipe no Campeonato Paranaense.Bicampeão brasileiro e com passagens pela seleção brasileira, Carlinhos enfatizou um ponto importante para um bom rendimento nesta temporada.
- Tenho certeza que estar ao lado dos meus companheiros nesta pré-temporada pode ser um divisor de águas para mim. Todo jogador precisa estar bem fisicamente para que as pernas obedeçam o comando da cabeça. Estou confiante e me sentindo um garoto - disse.
Capitão da equipe nas partidas da temporada passada, o experiente lateral espera grande dificuldade no compromisso deste final de semana. Contudo, Carlinhos confia em um bom rendimento de sua equipe.
- Contamos com uma equipe jovem, mas que tem muito a entregar dentro do campo. Estamos evoluindo a cada treinamento já que a nossa comissão é excelente. Temos condições de realizar um bom jogo - encerrou Carlinhos.
Crédito: (Foto:Divulgação/Maringá

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