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futebol

Feliz com desempenho, Mansur elogia boa campanha do Santa Clara no Português

Lateral-esquerdo vive grande momento no país...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 11:39
Crédito: Santa Clara
Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná elogiou a boa campanha da equipe na Liga. Próximo dos primeiros colocados da disputa, o jogador falou sobre o desejo de encerrar bem ela.
- Estamos pensando jogo a jogo. Não podemos ficar pensando lá na frente. Temos que buscar vitórias nestas próximas semanas para encerrarmos bem a competição. Esse é o objetivo de todos - disse.Segundo Mansur, seu momento no clube tem sido especial.
- Estou muito feliz com o ano que tenho feito no clube. É consequência de muito trabalho ao longo dos últimos meses e da confiança de todos: comissão técnica e jogadores.

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