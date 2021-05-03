Feliz com desempenho, Mansur elogia boa campanha do Santa Clara no Português

Crédito: Santa Clara

Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná elogiou a boa campanha da equipe na Liga. Próximo dos primeiros colocados da disputa, o jogador falou sobre o desejo de encerrar bem ela.

- Estamos pensando jogo a jogo. Não podemos ficar pensando lá na frente. Temos que buscar vitórias nestas próximas semanas para encerrarmos bem a competição. Esse é o objetivo de todos - disse.Segundo Mansur, seu momento no clube tem sido especial.