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Felippe Cardoso retorna aos gramados com gol e assistência pelo Vegalta Sendai, do Japão

Emprestado pelo Santos, centroavante mira retomada após lesão...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 00:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 00:03
Revelado no interior de São Paulo, Fellipe Cardoso começou a se destacar ao atuar pela Ponte Preta. O centroavante foi comprado pelo Santos em 2019, e foi emprestado para ganhar experiência no Ceará e no Fluminense. até que decidiu ganhar rodagem internacional e aceitou um contrato de empréstimo de dois anos com o Vegalta Sendai, time da segunda divisão japonesa.Com a missão de ajudar o clube na campanha pelo acesso, o jogador vinha mostrando serviço, até sofrer uma lesão que o deixou de fora por cerca de um mês. Antes do período no departamento médico, o jogador teve Covid-19, ficando cerca de seis semanas fora de combate. Depois do período de tratamento, o atacante já voltou com tudo. Em seu primeiro jogo como titular, Felippe marcou um gol e deu a assistência para o segundo na vitória por 2 a 0 sobre o Ryukyu, pela Copa do Imperador.
- Poder participar dos gols da equipe é muito bacana, o jogo deste final de semana era importante para nos mantermos na busca pelo acesso. Fui muito feliz nos dois lances, espero que venha uma boa fase pela frente, após a lesão no posterior - afirmou o jogador.O Vegalta Sendai é um time tradicional no Japão e disputou a primeira divisão por uma década seguida, desde 2010 até 2021, quando acabou rebaixado devido à dificuldade do clube durante a pandemia. Apesar da tradição do clube, Felippe comentou que a proposta foi surpreendente:
- Jogar aqui no japão é uma experiência totalmente diferente, nunca tinha me imaginado aqui, mas quando surgiu a oportunidade pensei que poderia ajudar a ganhar rodagem na carreira.
Para 2022, o time buscou se reestruturar e a meta é conseguir o retorno para a elite do futebol japonês. Neste ano, em 11 jogos o clube venceu seis, empatou dois e perdeu três, com 20 pontos em 33 possíveis. Na J.League 2 os dois primeiros são promovidos enquanto do terceiro ao sexto os clubes se enfrentam em busca das últimas duas vagas de acesso. Em segundo lugar atualmente, o Vegalta Sendai, se mantém na disputa de uma dessas quatro vagas, contudo a concorrência é forte e o clube não deve ter tranquilidade.
- A gente sabe que tem uma tarefa difícil pela frente, mas o elenco tá muito focado para buscar esse acesso. Espero poder ajudar o meu clube a ser um dos promovidos.
Crédito: FellipeCardosomarcougoledeuassistêncianavitóriadoVegaltaSendai(Foto:Divulgação/VegaltaSendai

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