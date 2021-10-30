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Felipinho mostra confiança em classificação do Avaí para a final do Catarinense Sub-20

Meia-atacante, que se recuperou de lesão na coxa esquerda, deverá estar à disposição para o decisivo confronto diante do Joinville, nesta segunda-feira...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 16:16

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 16:16
Crédito: Felipinho é uma das joias das categorias de base do Avaí (Divulgação/Avaí
O Avaí largou na frente, diante do Joinville, por uma vaga na final do Campeonato Catarinense Sub-20. No jogo de ida, fora de casa, o Leão da Ilha venceu o adversário por 1 a 0. Com isso, nesta segunda-feira, às 15h, joga pelo empate para se garantir na decisão. Para este compromisso, o técnico Fabinho deverá contar com o retorno de um importante jogador na campanha: o meia-atacante Felipinho.
Um dos artilheiros do Avaí na competição, com dois gols, o jogador se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e deve ser relacionado para o confronto decisivo.
'Fazia um bom campeonato até ter essa lesão no fim de setembro diante do Hercílio Luz. Foi um mês de recuperação, foco e, felizmente, estou recuperado. Estou à disposição para ajudar o técnico da melhor maneira possível o nosso grupo. Temos uma boa vantagem, mas o Joinville é um grande adversário. Precisamos estar bem atentos para confirmar nossa classificação', afirmou o jogador.
Felipinho, que foi revelado pelo Flamengo, chegou ao Avaí emprestado no fim de 2019. No ano passado, rescindiu com o Rubro-Negro carioca e assinou com o Leão da Ilha até o fim de 2022.
'Estou muito feliz aqui no Avaí. É um grande clube, com uma ótima estrutura. Consegui fazer bons jogos aqui na base, no sub-23. Espero terminar o ano com esse título e já me preparar bem para a próxima temporada', finalizou o jogador.

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