Felipinho mostra confiança em classificação do Avaí para a final do Catarinense Sub-20

Crédito: Felipinho é uma das joias das categorias de base do Avaí (Divulgação/Avaí

O Avaí largou na frente, diante do Joinville, por uma vaga na final do Campeonato Catarinense Sub-20. No jogo de ida, fora de casa, o Leão da Ilha venceu o adversário por 1 a 0. Com isso, nesta segunda-feira, às 15h, joga pelo empate para se garantir na decisão. Para este compromisso, o técnico Fabinho deverá contar com o retorno de um importante jogador na campanha: o meia-atacante Felipinho.

Um dos artilheiros do Avaí na competição, com dois gols, o jogador se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e deve ser relacionado para o confronto decisivo.

'Fazia um bom campeonato até ter essa lesão no fim de setembro diante do Hercílio Luz. Foi um mês de recuperação, foco e, felizmente, estou recuperado. Estou à disposição para ajudar o técnico da melhor maneira possível o nosso grupo. Temos uma boa vantagem, mas o Joinville é um grande adversário. Precisamos estar bem atentos para confirmar nossa classificação', afirmou o jogador.

Felipinho, que foi revelado pelo Flamengo, chegou ao Avaí emprestado no fim de 2019. No ano passado, rescindiu com o Rubro-Negro carioca e assinou com o Leão da Ilha até o fim de 2022.