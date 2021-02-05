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Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, elogia o goleiro Oblak: 'O melhor do mundo para mim'

Em entrevista ao site do clube, Felipe também falou sobre a chegada ao Atlético de Madrid e como não era muito conhecido pelos fãs...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 13:41

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 13:41

Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid
Na manhã desta sexta-feira, 05, o zagueiro Felipe concedeu entrevista ao site oficial do Atlético de Madrid. Na conversa, ele exaltou o goleiro Jan Oblak e lembrou a passagem que esteve no Porto, de Portugal. Ainda sobre goleiro, Felipe afirmou que Oblak é o melhor do mundo na posição.- Sinto-me seguro com Oblak. O Atlético Madrid defende muito bem. Quando alguma bola passa temos um goleiro incrível. É o melhor do mundo para mim e para muita gente. Dá segurança. Felipe, que teve muito destaque no Corinthians, chegou ao Atlético de Madrid no dia 28 de maio de 2019. Nesta temporada, ele já soma 16 partidas pela La Liga, quatro pela Champions League e duas pela Copa do Rey.
- Quando cheguei do FC Porto não era conhecido por muita gente, mas foi uma temporada incrível. Foi a melhor da minha carreira, de entre todos os clubes em que joguei. Os fãs também me aceitaram muito bem, e isso deu-me confiança para chegar e trabalhar.

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