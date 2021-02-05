Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, elogia o goleiro Oblak: 'O melhor do mundo para mim'

Na manhã desta sexta-feira, 05, o zagueiro Felipe concedeu entrevista ao site oficial do Atlético de Madrid. Na conversa, ele exaltou o goleiro Jan Oblak e lembrou a passagem que esteve no Porto, de Portugal. Ainda sobre goleiro, Felipe afirmou que Oblak é o melhor do mundo na posição.- Sinto-me seguro com Oblak. O Atlético Madrid defende muito bem. Quando alguma bola passa temos um goleiro incrível. É o melhor do mundo para mim e para muita gente. Dá segurança. Felipe, que teve muito destaque no Corinthians, chegou ao Atlético de Madrid no dia 28 de maio de 2019. Nesta temporada, ele já soma 16 partidas pela La Liga, quatro pela Champions League e duas pela Copa do Rey.