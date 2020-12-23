Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid e da Seleção Brasileira, lança escolinha em Mogi das Cruzes

Crédito: Divulgação

Jogador do Atlético de Madrid, da Espanha, e presente nas últimas convocações de Tite para a Seleção Brasileira, o zagueiro Felipe resolveu apostar no Futebol 7, uma das modalidades mais praticadas no Brasil. Ao lado do sócios Alexandre Moraes dos Passos e Antonio Carlos Monteiro, o defensor vai inaugurar para 2021 a "Escolinha Galo de Ouro de Futebol 7", em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, projeto que focará na formação de jovens atletas, de 5 a 15 anos.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Espanhol clicando aqui

GALERIA> Do ouro ao 7 a 1: dez momentos marcantes da Seleção Brasileira na década

Atualmente, o Galo de Ouro, fundado em 2016 e desde 2018 na principal divisão paulista, é um clube profissional da modalidade, com sede na cidade mogiana, e representa a região em todos os principais campeonatos disputados no Brasil. As futuras equipes, formadas pelos alunos da escolinha, disputarão campeonatos oficiais espalhados pelo estado de São Paulo.Natural de Mogi, Felipe relembra o início de sua própria formação nas quadras de futebol society durante a infância e vê a cidade como importante polo revelador de talentos no Brasil.

- Eu gostava de praticar muitos esportes, como futebol, basquete, vôlei, skate, mas o Futebol 7, como hoje é chamado, foi importante para eu iniciar meus fundamentos, minha formação como atleta de futebol. Foi um início para mim, e depois acabei indo para o campo. Acho que pode ser uma porta de entrada para as crianças e jovens da região que queiram apostar no futebol. Há muitos jovens com qualidade aqui e, quem sabe, muitos possam se formar na nossa escolinha - disse o zagueiro.

A quadras do Galo de Ouro F7 ficarão na estrutura da Relva Sports, no bairro de Cocuera, em Mogi. Após passar por ampla reforma e reestruturação, o novo espaço conta com uma quadra de tamanho oficial de Futebol 7, dois vestiários, bar, churrasqueira e sanitários.

- O Galo de Ouro já é uma referência na cidade, então o Futebol 7 é uma febre. Queremos ter uma estrutura legal para atrair crianças e jovens que possam, no futuro, fazer parte da equipe principal do Galo de Ouro ou seguir a carreira no futebol Brasil afora. Esperamos formar não só atletas, mas também cidadãos, contando com professores qualificados, metodologia diferenciada, totalmente voltada para o Futebol 7, e disputando campeonatos no mais alto nível - explicou Alexandre Moraes dos Passos, sócio e idealizador ao lado de Felipe.

SERVIÇO - ESCOLINHA GALO DE OURO FUTEBOL 7

Endereço: Estrada Jinichi Shigueno, 2401 - Bairro Cocuera - Mogi das Cruzes (SP)

Instagram: @escolinha_galodeourof7