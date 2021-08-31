Felipe Ximenes é o novo executivo de futebol do Avaí

Após a saída de Marco Aurélio Cunha, o Avaí trabalhou de maneira rápida no mercado de transferências e anunciou a chegada de Felipe Ximenes como novo executivo de futebol.
O acordo foi confirmado pelo novo cartola através das redes sociais, que agitou a torcida do Leão.
Com ampla experiência no mercado, Felipe Ximenes desembarca na Ressacada para colocar ordem na casa e acalmar o ambiente na briga pelo acesso.
Carreira
Antes de chegar ao Avaí, Felipe Ximenes coleciona passagens pelo Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Coritiba e Santos.