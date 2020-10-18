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futebol

Felipe Vizeu é a mais nova contratação do Ceará

Centroavante formado no Flamengo e com passagem pelo Grêmio ocupa vaga deixada no plantel do Vozão após a recente saída de Bergson...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 16:55

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 16:55

Crédito: Reprodução/Twitter @CearaSC
Nesse domingo (18), o Ceará fez o anúncio da sua mais nova contratação ofensiva, o atacante Felipe Vizeu. O acordo de empréstimo acertado entre o Alvinegro de Porangabuçu e a equipe da Udinese-ITA, dona dos direitos do atleta, tem validade até junho de 2021.
Além do clube carioca e a equipe italiana, Felipe Vizeu tem em seu currículo passagens por Grêmio e Akhmat Grozny, da Rússia.
A chegada de Vizeu tem caráter importante não apenas pelo potencial que o jogador de 23 anos de idade demonstrou no seu surgimento pelo Flamengo, mas também pela recente movimentação ocorrida no elenco de Guto Ferreira. Isso porque Bergson, com poucas oportunidades, rescindiu seu vínculo e acabou acertando com o arquirrival Fortaleza.
Com isso, o clube da capital cearense tem à sua disposição no setor de ataque, além de Vizeu, Cléber, Jacaré, Leandro Carvalho, Léo Chú, Mateus Gonçalves, Rafael Sobis, Rick, Rodrigão e Saulo.

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