Felipe Vizeu celebra primeiro gol pelo Akhmat Grozny

O atacante Felipe Vizeu marcou seu primeiro gol pelo Akhmat Grozny. Emprestado pela Udinese, o brasileiro chegou ao futebol russo neste ano e atuou em cinco partidas.
- Feliz demais em marcar meu primeiro gol pelo Akhmat. Sei que é apenas o início de uma história muito bonita que estou construindo aqui. Esse gol é resultado de muito trabalho e persistência, pois tudo acontece na hora certa para Deus - disse.
Vizeu completou uma bela tabela do Akhmat e, na pequena área, se jogou na bola para chegar no cruzamento. Ele foi titular na partida e seu clube venceu por 2 a 1.