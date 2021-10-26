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Felipe vibra com classificação do São Paulo à semifinal do Brasileiro sub-20: 'O elenco todo está de parabéns'

Goleiro foi titular da equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Athletico-PR. Felipe analisou a partida e projetou a semifinal, ainda sem adversário definido...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O sub-20 do São Paulo venceu o Athletico-PR, por 3 a 2, na última segunda-feira (25), pela volta das quartas do Campeonato Brasileiro e se classificou às semifinais da competição. O goleiro Felipe Carneiro, titular do time na vitória, elogiou a equipe e projetou o futuro do Tricolor no torneio. - Foi uma partida bem aberta. A equipe criou bastante e não desistiu em nenhum momento. Enfrentamos um grande time, que é o atual campeão da competição, e avançamos. O elenco todo está de parabéns e agora é seguir com muita concentração e trabalho para buscar nossos objetivos - disse o arqueiro.
Os times fizeram uma partida bem disputada em Cotia. Juan, aos 32 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa em cobrança de penalidade. O empate veio com Fornari, na etapa final. O São Paulo voltou a ficar à frente com o gol de Pedrinho e o Furacão empatou com Rômulo, de pênalti. Aos 47, Beraldo acertou um chute na pequena área e deu números finais ao jogo, carimbando a vaga do Tricolor Paulista às semifinais.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo aguarda o vencedor da partida entre Vasco e Flamengo para saber quem enfrentará na semifinal do Brasileiro Sub-20. A outra semifinal já está definida e será entre Internacional e Atlético-MG.

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