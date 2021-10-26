Felipe vibra com classificação do São Paulo à semifinal do Brasileiro sub-20: 'O elenco todo está de parabéns'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O sub-20 do São Paulo venceu o Athletico-PR, por 3 a 2, na última segunda-feira (25), pela volta das quartas do Campeonato Brasileiro e se classificou às semifinais da competição. O goleiro Felipe Carneiro, titular do time na vitória, elogiou a equipe e projetou o futuro do Tricolor no torneio. - Foi uma partida bem aberta. A equipe criou bastante e não desistiu em nenhum momento. Enfrentamos um grande time, que é o atual campeão da competição, e avançamos. O elenco todo está de parabéns e agora é seguir com muita concentração e trabalho para buscar nossos objetivos - disse o arqueiro.

Os times fizeram uma partida bem disputada em Cotia. Juan, aos 32 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa em cobrança de penalidade. O empate veio com Fornari, na etapa final. O São Paulo voltou a ficar à frente com o gol de Pedrinho e o Furacão empatou com Rômulo, de pênalti. Aos 47, Beraldo acertou um chute na pequena área e deu números finais ao jogo, carimbando a vaga do Tricolor Paulista às semifinais.