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futebol

Felipe tem renovação contratual no Fortaleza anunciada com vídeo especial

Atleta retornou suas origens na cidade de Maranguape onde ainda era chamado pelo nome de batismo...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 14:20

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 14:20
Crédito: Meio-campista, agora, tem acordo pelos próximos dois anos (Bruno Oliveira/EC Fortaleza
Falar sobre Luiz Antônio Ferreira Rodrigues e dizer ao torcedor do Fortaleza que se trata de figura marcante na história do clube pode causar uma considerável estranheza. Porém, quando se fala no meio-campista Felipe, esse certamente será identificado com rapidez. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSFoi justamente baseado nessa curiosa situação envolvendo o nome de batismo do atleta que o Leão do Pici produziu um vídeo especial voltado para anunciar a renovação contratual até o fim de 2023 do atleta de 27 anos de idade natural da cidade de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza.
Voltando as origens do jogador, o tricolor encenou a época onde o garoto (ainda conhecido como Luiz Antonio) batia bola no município de pouco menos de 130 mil habitantes e já demonstrava uma visão diferenciada do jogo.
Com a camisa da equipe que veste desde 2015, Felipe viveu as duas faces de uma trajetória longeva no futebol nacional onde sofreu derrotas doloridas, mas, posteriormente, se tornou um dos verdadeiros pilares do estilo de jogo "introduzido" ainda em 2018 por Rogério Ceni, hoje técnico do Flamengo.
Ao todo, ele acumula 238 partidas pelo Fortaleza com dez gols marcados e oito títulos: quatro vezes o Campeonato Cearense, duas edições da Taça dos Campeões Cearenses, uma Copa do Nordeste e o Brasileirão da Série B.

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