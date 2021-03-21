Felipe Surian, técnico da Portuguesa-RJ, acredita em reabilitação da equipe no Campeonato Carioca

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Após perder a liderança do Campeonato Carioca na 3ª rodada, após derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, a Lusa ainda almeja retomar a boa fase na competição e se manter entre os primeiros colocados. Assim, em entrevista, o técnico Felipe Surian disse acreditar na reabilitação da equipe e também falou sobre a importância de ter vencido Vasco e Fluminense no início do Estadual.

> Veja como a Lusa está na classificação do Carioca- Perdemos pontos importantes no último jogo, na derrota, em casa, para o Volta Redonda. Mas não podemos esquecer das vitórias contra Vasco, em São Januário, e Fluminense, no Maracanã, que nos fizeram chegar à liderança. Isso serve como motivação para não perdermos o foco na classificação - analisou o treinador.

O próximo desafio da Lusa é no domingo, contra o Madureira, em Conselheiro Galvão. Em 3º lugar no Estadual, com seis pontos, a equipe precisa vencer para seguir no topo da tabela.