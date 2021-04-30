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  • Felipe Surian, técnico da Portuguesa, projeta partida contra o Fluminense e afirma: 'Estamos confiantes'
futebol

Felipe Surian, técnico da Portuguesa, projeta partida contra o Fluminense e afirma: 'Estamos confiantes'

Treinador avalia oportunidade da primeira partida em casa e relembra bom retrospecto contra times grandes nesta temporada
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Publicado em 30 de Abril de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 15:54
Crédito: Nathan Diniz/Portuguesa-RJ
Portuguesa e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, no estádio Luso-Brasileiro. O técnico Felipe Surian, da Lusa, projetou o confronto e disse que realizar o primeiro jogo em casa pode se tornar uma vantagem para a equipe da Ilha do Governador. De acordo com ele, os menores precisam aproveitar as oportunidades que têm.> Veja a tabela do Campeonato Carioca- A primeira partida é fundamental para, se tudo certo, a gente sair na frente e irmos para o segundo jogo com um placar favorável. O time pequeno tem que aproveitar todas as oportunidades e essa é uma chance que temos. Por isso, com esse primeiro desafio nos nossos domínios, temos que fazer valer a melhor defesa do campeonato até aqui e impor nosso jogo, como fizemos em todas as partidas - disse o treinador.
> Relembre os gols mais importantes de Fred pelo Fluminense
Contra os times grandes na temporada de 2021, a Lusa está invicta. No total, foram duas vitórias, contra Vasco e Fluminense, e dois empates, contra Botafogo e Flamengo.
- O time todo assimilou muito bem a ideia de jogo proposta e conseguimos competir de igual para igual com as equipes de maior investimento. Agora, a situação no campeonato é diferente, mas estamos confiantes de que podemos repetir o feito e conseguir uma vaga nas finais. Se a chance existe, é agora. Será um desafio enorme, porém já mostramos que somos capazes de superar as dificuldades - finalizou Surian.

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