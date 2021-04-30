Felipe Surian, técnico da Portuguesa, projeta partida contra o Fluminense e afirma: 'Estamos confiantes'

Portuguesa e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, no estádio Luso-Brasileiro. O técnico Felipe Surian, da Lusa, projetou o confronto e disse que realizar o primeiro jogo em casa pode se tornar uma vantagem para a equipe da Ilha do Governador. De acordo com ele, os menores precisam aproveitar as oportunidades que têm.> Veja a tabela do Campeonato Carioca- A primeira partida é fundamental para, se tudo certo, a gente sair na frente e irmos para o segundo jogo com um placar favorável. O time pequeno tem que aproveitar todas as oportunidades e essa é uma chance que temos. Por isso, com esse primeiro desafio nos nossos domínios, temos que fazer valer a melhor defesa do campeonato até aqui e impor nosso jogo, como fizemos em todas as partidas - disse o treinador.