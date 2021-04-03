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Felipe Surian, técnico da Portuguesa, aposta em bom retrospecto contra os grandes para enfrentar Botafogo

Técnico da Portuguesa tem 51% de aproveitamento contra os quatro maiores times do Rio e, nesta temporada, já venceu Vasco e Fluminense...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 11:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2021 às 11:27
Crédito: Divulgação
O técnico da Portuguesa, Felipe Surian, tem boas lembranças das partidas contra os times grandes do Rio de Janeiro. Desde quando comandou o Volta Redonda, em 2016 e 2017, e atualmente pela Lusa, o treinador possui 51,8% de aproveitamento em jogos contra Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Surian analisou a campanha da Lusa, que está em terceiro lugar no Campeonato Carioca, e projetou o confronto diante do Glorioso.
> Botafogo recua e pede compensação financeira ao Fluminense por Babi- Começamos muito bem o Estadual deste ano, vencendo Vasco e Fluminense fora de casa. Depois disso, mesmo fazendo boas partidas, perdemos alguns pontos importantes, mas estamos na briga pela classificação. Encarar os times considerados grandes é sempre um desafio, mas, por outro lado, seguimos motivados. Contra o Botafogo, espero manter esse bom retrospecto.
Para a partida de domingo, contra o Botafogo, às 17h, o treinador também aposta no bom desempenho do sistema defensivo da Portuguesa na competição. A Lusa é o time com a melhor defesa do campeonato, com apenas dois gols sofridos em sete partidas.
- Isso é resultado de muito treinamento de todo sistema defensivo e também do goleiro Negueti, que vem fazendo ótimas partidas. Mas também destaco toda equipe, que tem cooperado com a ideia de jogo proposta. Agora, precisamos ser mais efetivos no ataque e decidir os jogos, para conquistar a classificação para as semifinais - declarou.

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