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futebol

Felipe Silva projeta melhor ano desde sua chegada ao futebol sul-coreano

Atacante brasileiro está motivado para sua quarta temporada no Gwangju...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 14:01
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Em sua primeira partida como titular do Gwangju na edição 2021 da Liga Sul-Coreana, o atacante Felipe Silva fez o que se espera dele. O brasileiro marcou o gol de empate no confronto com o Jeju United e dessa forma interrompeu a sequência de duas derrotas do time na competição. Motivado para a sua quarta temporada no clube, o piauiense projetou o ano como o melhor desde que chegou ao país em meados de 2018.
- Acredito que posso atingir o meu auge nesta temporada. Estou completamente ambientado no país, vivo uma grande fase técnica e fisicamente me sinto muito bem. Evidentemente trata-se de um esporte coletivo e dependemos sempre dos nossos companheiros, mas confio que terei um ótimo ano - afirmou.
Número um na artilharia histórica do Gwangju, Felipe esteve perto de se transferir na última janela de transferências. Ciente da idolatria existente em torno de si dentro do clube, o camisa nove valoriza o fato e destaca que o fator pesa numa eventual mudança de ares.
- Ser querido em qualquer lugar é algo bastante honroso, mas quando isso ocorre fora do seu país tem inegavelmente um valor especial. Tenho um grande carinho pela torcida do Gwangju e esse sentimento é recíproco. Admito que esse fato acaba sendo considerado quando penso em sair daqui - definiu.

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