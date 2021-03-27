Felipe Silva projeta melhor ano desde sua chegada ao futebol sul-coreano

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Em sua primeira partida como titular do Gwangju na edição 2021 da Liga Sul-Coreana, o atacante Felipe Silva fez o que se espera dele. O brasileiro marcou o gol de empate no confronto com o Jeju United e dessa forma interrompeu a sequência de duas derrotas do time na competição. Motivado para a sua quarta temporada no clube, o piauiense projetou o ano como o melhor desde que chegou ao país em meados de 2018.

- Acredito que posso atingir o meu auge nesta temporada. Estou completamente ambientado no país, vivo uma grande fase técnica e fisicamente me sinto muito bem. Evidentemente trata-se de um esporte coletivo e dependemos sempre dos nossos companheiros, mas confio que terei um ótimo ano - afirmou.

Número um na artilharia histórica do Gwangju, Felipe esteve perto de se transferir na última janela de transferências. Ciente da idolatria existente em torno de si dentro do clube, o camisa nove valoriza o fato e destaca que o fator pesa numa eventual mudança de ares.