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futebol

Felipe Silva projeta mais uma temporada com bons números

Brasileiro foi o autor de 12 gols em 19 jogos na última temporada pelo Chengdu Better...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 23:59

Publicado em 12 de Março de 2022 às 23:59

Autor de 12 gols em 19 jogos na última temporada, o atacante Felipe Silva aposta num ano ainda melhor em 2022. Um dos grandes nomes do Chengdu Better na campanha que resultou no acesso do clube para a Super Liga Chinesa, o piauiense espera manter seu bom rendimento.
- Desde que cheguei ao futebol asiático há quase quatro anos, tenho uma média superior a 0,5 gol por jogo. É sem dúvida um ótimo número. Tenho a expectativa de nesta temporada mais uma vez ser decisivo para o meu time e ajudá-lo a obter suas metas - afirmou.
Ex-jogador do Bragantino, Felipe em pouco tempo tornou-se o maior artilheiro da história do Gwangju da Coreia do Sul em sua passagem pelo clube. Em 2021, adaptou-se rapidamente à China e marcou gols decisivos para o sucesso do Chengdu Better em sua tentativa de subir para elite do país. Felipe fala de sua relação com o continente.
- São poucos anos na minha carreira, mas o suficiente para me marcarem muito. Tenho um grande carinho pelos países asiáticos onde passei e pelos povos que me receberam de braços abertos. Desejo seguir dando alegria a eles - definiu.
Crédito: FelipeSilvaéumdosdestaquesdoChengduBetter (Foto:Divulgação/Assessoriadojogador

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