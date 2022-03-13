Felipe Silva projeta mais uma temporada com bons números

Autor de 12 gols em 19 jogos na última temporada, o atacante Felipe Silva aposta num ano ainda melhor em 2022. Um dos grandes nomes do Chengdu Better na campanha que resultou no acesso do clube para a Super Liga Chinesa, o piauiense espera manter seu bom rendimento.

- Desde que cheguei ao futebol asiático há quase quatro anos, tenho uma média superior a 0,5 gol por jogo. É sem dúvida um ótimo número. Tenho a expectativa de nesta temporada mais uma vez ser decisivo para o meu time e ajudá-lo a obter suas metas - afirmou.

Ex-jogador do Bragantino, Felipe em pouco tempo tornou-se o maior artilheiro da história do Gwangju da Coreia do Sul em sua passagem pelo clube. Em 2021, adaptou-se rapidamente à China e marcou gols decisivos para o sucesso do Chengdu Better em sua tentativa de subir para elite do país. Felipe fala de sua relação com o continente.

- São poucos anos na minha carreira, mas o suficiente para me marcarem muito. Tenho um grande carinho pelos países asiáticos onde passei e pelos povos que me receberam de braços abertos. Desejo seguir dando alegria a eles - definiu.