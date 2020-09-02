Felipe Silva faz dois gols em vitória do seu time na Coreia do Sul e celebra: 'Mostrei meu valor'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Se na última temporada o atacante Felipe Silva foi fundamental para o Gwangju conquistar a K-League 2 com seus 19 gols, na edição 2020 da Liga Sul-Coreana ele segue sendo o grande destaque da equipe. No último domingo o piauiense marcou duas vezes na vitória por 6 a 4 sobre o Daegu. Em terceiro lugar na artilharia do campeonato com dez gols, o jogador falou sobre o importante triunfo sobre o até então quarto colocado.

- Foi um resultado de extrema importância pra nós. Não vencíamos há três rodadas e superamos um time que briga na parte superior da classificação. Individualmente foi mais uma partida em que me destaquei, marquei gols e mostrei meu valor. Estou muito feliz - declarou.

Com os dois gols assinalados, Felipe Silva se isolou na liderança da artilharia do clube na K-League, entre os estrangeiros. O camisa nove admite que uma de suas metas passou a ser ultrapassar o artilheiro geral do Gwangju na história da competição. Restando quatro rodadas para o fim do returno e mais cinco dos playoffs, o brasileiro garante que o sonho é plenamente realizável.