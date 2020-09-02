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futebol

Felipe Silva faz dois gols em vitória do seu time na Coreia do Sul e celebra: 'Mostrei meu valor'

Atacante brasileiro segue se destacando com gols pelo seu time na Coreia do Sul...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 23:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 23:30
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Se na última temporada o atacante Felipe Silva foi fundamental para o Gwangju conquistar a K-League 2 com seus 19 gols, na edição 2020 da Liga Sul-Coreana ele segue sendo o grande destaque da equipe. No último domingo o piauiense marcou duas vezes na vitória por 6 a 4 sobre o Daegu. Em terceiro lugar na artilharia do campeonato com dez gols, o jogador falou sobre o importante triunfo sobre o até então quarto colocado.
- Foi um resultado de extrema importância pra nós. Não vencíamos há três rodadas e superamos um time que briga na parte superior da classificação. Individualmente foi mais uma partida em que me destaquei, marquei gols e mostrei meu valor. Estou muito feliz - declarou.
Com os dois gols assinalados, Felipe Silva se isolou na liderança da artilharia do clube na K-League, entre os estrangeiros. O camisa nove admite que uma de suas metas passou a ser ultrapassar o artilheiro geral do Gwangju na história da competição. Restando quatro rodadas para o fim do returno e mais cinco dos playoffs, o brasileiro garante que o sonho é plenamente realizável.
- Faltam nove jogos. Eu precisaria marcar mais quatro vezes para assumir o posto de maneira isolada. Não será fácil, tenho certeza, mas é possível. O Gwangju precisa dos meus gols, tenho consciência disso. Espero fazer até mais para ajudar a equipe a realizar a melhor campanha possível. O objetivo coletivo está sempre em primeiro lugar - concluiu.

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