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futebol

Felipe Silva comenta boa estreia no Chengdu Better: 'Feliz por ter deixado minha marca'

Jogador fez gol pelo novo clube logo no 1º jogo e falou a respeito da adaptação à China...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 01:09

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 01:09
Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
Maior artilheiro da história do Gwangju, da Coreia do Sul, o atacante Felipe Silva fez um balanço positivo de seu início no Chengdu Better, da China. O jogador marcou em sua estreia pelo novo clube e falou a respeito da adaptação ao novo país.
- Fiquei muito feliz por ter deixado minha marca logo na minha estreia. Isso é importante para o atacante. Embora tenha saído de outro país asiático, existem diferenças entre as duas culturas e também entre os estilos de jogo. Mas creio que em pouco tempo estarei plenamente ambientado - disse.
A China League One volta a ser disputada no próximo dia 3 de setembro. O time de Felipe lidera a competição após 18 rodadas com 41 pontos. Possuindo o melhor ataque e também a defesa menos vazada, o Chengdu, segundo Felipe, tem tudo para lutar até o fim pelo acesso para a elite do futebol chinês.
- O grupo é bom e a campanha não deixa dúvidas sobre isso. Precisamos seguir na mesma toada, pois dessa forma as nossas chances de acesso e título serão grandes - finalizou.

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