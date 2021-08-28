Felipe Silva comenta boa estreia no Chengdu Better: 'Feliz por ter deixado minha marca'

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Maior artilheiro da história do Gwangju, da Coreia do Sul, o atacante Felipe Silva fez um balanço positivo de seu início no Chengdu Better, da China. O jogador marcou em sua estreia pelo novo clube e falou a respeito da adaptação ao novo país.

- Fiquei muito feliz por ter deixado minha marca logo na minha estreia. Isso é importante para o atacante. Embora tenha saído de outro país asiático, existem diferenças entre as duas culturas e também entre os estilos de jogo. Mas creio que em pouco tempo estarei plenamente ambientado - disse.

A China League One volta a ser disputada no próximo dia 3 de setembro. O time de Felipe lidera a competição após 18 rodadas com 41 pontos. Possuindo o melhor ataque e também a defesa menos vazada, o Chengdu, segundo Felipe, tem tudo para lutar até o fim pelo acesso para a elite do futebol chinês.