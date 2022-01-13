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Felipe Silva brilha e alcança mais um acesso no futebol asiático

Atacante brasileiro é um dos principais nomes do Chengdu Rongcheng...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 17:05

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 17:05

Com um gol decisivo nos playoffs, o atacante Felipe Silva foi peça fundamental no acesso do Chengdu Rongcheng para a elite do futebol chinês. O clube do brasileiro decidiu uma vaga na próxima SuperLiga Chinesa diante da equipe do Dalian Pro, que disputou a competição na última temporada. Com um empate em um a um e uma vitória por um a zero, o Chengdu atingiu o seu objetivo. Felipe falou sobre mais um acesso histórico no futebol asiático.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal
- Realizamos uma grande campanha, mas infelizmente não conseguimos subir diretamente. Acabamos tendo que disputar este playoff e felizmente saímos vencedores. O futebol chinês vem se tornando extremamente competitivo, atrai cada vez mais olhares e se destacar aqui é de fato muito importante - disse.
Esta não é a primeira vez que Felipe ajuda um time a chegar à primeira divisão de seu país no futebol da Ásia. Jogando pelo sul-coreano Gwangju, o piauiense ascendeu à K League e fez história, tornando-se o maior artilheiro do clube em todos os tempos. O gigante de 1,93cm fez um balanço de seus primeiros quatro anos no continente asiático.
+ Atacante da Juventus deve deixar clube italiano ao fim da temporada
- É um futebol ao qual me adaptei muito rapidamente. Poderia ter sido diferente, claro, há muitas dificuldades a serem enfrentadas quando se troca um país por outro tão distinto, mas graças a muito esforço alcancei bastante sucesso na Coréia do Sul e venho obtendo bons resultados aqui na China. Em 2022 espero dar seguimento a isso - finalizou.
Crédito: FelipeSilvatembrilhadopeloChengduRongcheng(Foto:Divulgação/Assessoriadojogador

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