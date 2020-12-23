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futebol

Felipe Silva avalia temporada 2020 no futebol sul-coreano: 'Foi fantástica'

Brasileiro tornou-se o maior artilheiro do Gwangju, ajudou o clube a chegar de forma inédita ao playoff e passou a ser o estrangeiro que mais vezes marcou pelo time na elite...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 22:31

LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 22:31
Crédito: Divulgação
O atacante Felipe Silva não tem do quê reclamar em relação à edição 2020 do Campeonato Sul-Coreano. O brasileiro tornou-se o maior artilheiro da história do Gwangju, ajudou o clube a chegar de forma inédita ao playoff que decidia o título da competição e com seus 12 gols passou a ser o estrangeiro que mais vezes marcou pelo time na elite do futebol sul-coreano. O piauiense se diz satisfeito com o que realizou no ano.
- Foi uma temporada fantástica. Certamente 2019 foi espetacular com o acesso que alcançamos e a minha artilharia. No entanto, muitos acreditavam que iríamos apenas lutar para não cair neste ano. Fico feliz pelos recordes e especialmente por ter contribuído para o Gwangju atingir um grande objetivo - declarou.
Após dois anos e meio destacando-se no clube, Felipe despertou o interesse de outras equipes do continente asiático. Plenamente adaptado à Coreia do Sul, o jogador fala sobre as possibilidades de transferência nessa janela.
- É sempre bom ver o seu trabalho reconhecido e essas propostas que meu empresário tem recebido comprovam que de fato venho apresentando um futebol de qualidade. Estou tranquilo quanto ao futuro e certo que 2021 será ainda melhor - finalizou.

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