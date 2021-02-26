Felipe Ryan quer acesso para homenagear Apolinário, morto após sofrer parada cardiorrespiratória

Após a morte precoce do brasileiro Alex Apolinário, o Alverca, equipe que disputa a terceira divisão do futebol Português, busca se reorganizarna competição. Felipe Ryan, que não atuou profissionalmente no Brasil e que era companheiro do meio-campista, falou sobre o sentimento de todos após o falecimento do amigo e também a busca pelo acesso para poder homenageá-lo.- Foi uma situação muito delicada o que aconteceu. A gente perdeu um companheiro, um amigo, um guerreiro, um irmão. No fundo é uma pessoa que é nossa família. Estava com a gente todos os dias, uma pessoa alegre, cheia de qualidades, foi um momento que abalou todo mundo, uma pessoa que deixa muitas saudades e a gente vai tentando fazer dessas saudades uma força interna. Nosso maior objetivo é conseguir realizar o sonho dele que era subir o clube de divisão. Assim a gente o honrará devidamente. Não tem sido fácil, mas a resposta da equipe tem sido muito positiva. Ele estará sempre presente conosco - disse.
O Alverca ocupa a terceira colocação do grupo F da terceira divisão. Por conta da tragédia com Alex, o Alverca passou algumas rodadas sem jogar e pode assumir o primeiro lugar caso vença seus jogos atrasados. Felipe Ryan tem sido um dos destaques da equipe na temporada. Em 14 jogos, o meia acumula 8 gols e 4 assistências. Felipe falou sobre a sua temporada até aqui.
- Tem sido uma temporada positiva até agora. Os gols têm aparecido graças ao trabalho de todo o grupo que sempre me ajuda a melhorar. Foi bom ter feito dois gols no último jogo e ajudar o time a conseguir a vitória. Espero continuar marcando, mas principalmente que a equipe ganhe sempre, independentemente de quem faça os gols. Espero que no final a gente consiga nosso objetivo principal, só assim tudo vai valer a pena. Vou seguir trabalhando para melhorar jogo a jogo - completou.