Felipe Ryan quer acesso para homenagear Apolinário, morto após sofrer parada cardiorrespiratória

Após a morte precoce do brasileiro Alex Apolinário, o Alverca, equipe que disputa a terceira divisão do futebol Português, busca se reorganizarna competição. Felipe Ryan, que não atuou profissionalmente no Brasil e que era companheiro do meio-campista, falou sobre o sentimento de todos após o falecimento do amigo e também a busca pelo acesso para poder homenageá-lo.- Foi uma situação muito delicada o que aconteceu. A gente perdeu um companheiro, um amigo, um guerreiro, um irmão. No fundo é uma pessoa que é nossa família. Estava com a gente todos os dias, uma pessoa alegre, cheia de qualidades, foi um momento que abalou todo mundo, uma pessoa que deixa muitas saudades e a gente vai tentando fazer dessas saudades uma força interna. Nosso maior objetivo é conseguir realizar o sonho dele que era subir o clube de divisão. Assim a gente o honrará devidamente. Não tem sido fácil, mas a resposta da equipe tem sido muito positiva. Ele estará sempre presente conosco - disse.