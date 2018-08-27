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Grená

Felipe pega pênalti, Edinho marca e Desportiva vence o Tupy na Copa ES

Felipe pula para o lado esquerdo e defende cobrança de Edmar Chazinho. Meia Edinho, por sua vez, deu a vitória ao time grená

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 21:01
Felipe, goleiro da Desportiva Ferroviária, pegou pênalti Crédito: Henrique Montovanelli
Como diz o narrador Galvão Bueno: "Haja coração!". Foi preciso mesmo para conseguir suportar toda a emoção que Desportiva e Tupy protagonizaram no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. No final, a torcida grená foi quem saiu feliz com a vitória por 1 a 0, com o goleiro Felipe brilhando ao defender um pênalti aos 48 do segundo tempo e o meia Edinho garantindo os três pontos aos 5 da etapa inicial.
O único gol do confronto, no tempo normal, saiu após um contra-ataque rápido puxado por Mádisson, que avançou pelo meio e tocou para Edinho. O camisa 10 invadiu a área e chutou de canhota, na saída do goleiro Diogo Luiz.
Mas foi nos últimos minutos da partida que o clima esquentou entre os dois times. Aos 43, o árbitro Maicon da Silva viu o zagueiro David, que teria colocado a mão na bola em lance pelo alto com Lambiru dentro da área, e marcou pênalti. Depois de muita confusão entre os jogadores e reclamações com a arbitragem, coube ao arqueiro Felipe assumir o papel de herói da Locomotiva, saltando no canto certo e defendendo a cobrança de Edmar Chazinho.
A Tiva volta a campo no próximo sábado (1) quando mede forças contra o Vitória. O clássico acontece às 15 horas, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

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