Felipe pega pênalti, Edinho marca e Desportiva vence o Tupy na Copa ES

Felipe, goleiro da Desportiva Ferroviária, pegou pênalti Crédito: Henrique Montovanelli

Como diz o narrador Galvão Bueno: "Haja coração!". Foi preciso mesmo para conseguir suportar toda a emoção que Desportiva e Tupy protagonizaram no estádio Gil Bernardes, em Vila Velha. No final, a torcida grená foi quem saiu feliz com a vitória por 1 a 0, com o goleiro Felipe brilhando ao defender um pênalti aos 48 do segundo tempo e o meia Edinho garantindo os três pontos aos 5 da etapa inicial.

O único gol do confronto, no tempo normal, saiu após um contra-ataque rápido puxado por Mádisson, que avançou pelo meio e tocou para Edinho. O camisa 10 invadiu a área e chutou de canhota, na saída do goleiro Diogo Luiz.

Mas foi nos últimos minutos da partida que o clima esquentou entre os dois times. Aos 43, o árbitro Maicon da Silva viu o zagueiro David, que teria colocado a mão na bola em lance pelo alto com Lambiru dentro da área, e marcou pênalti. Depois de muita confusão entre os jogadores e reclamações com a arbitragem, coube ao arqueiro Felipe assumir o papel de herói da Locomotiva, saltando no canto certo e defendendo a cobrança de Edmar Chazinho.