Felipe Neto e Marcelo Adnet se disponibilizam em ajudar Botafogo a pagar luvas de Rafael: 'Conte conosco'

Crédito: Vítor Silva /SSPress/Botafogo

A ansiedade começa a tomar os torcedores do Botafogo no que diz respeito às negociações com Rafael. Enquanto o lateral-direito aguarda o retorno do clube para um contraproposta salarial feita - o Alvinegro enviou a primeira proposta na última sexta-feira - torcedores nas redes sociais começam a oferecer ajuda.

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O influenciador digital Felipe Neto e o comediante Marcelo Adnet se colocaram à disposição, respondendo internautas em redes sociais, para ajudar o Botafogo a juntar o dinheiro para pagar as luvas de Rafael - no momento, um dos maiores entraves para que a negociação se concretize.

Os dois, torcedores assumidos do Botafogo, receberam mensagens de usuários botafoguenses no Twitter pedindo para ajudar o clube nessa questão financeira e responderam.- Cara, estou tentando - escreveu Felipe Neto.

- Vamos lá (Rafael), ajuda o Botafogo. Pô ter não tem (pagar o valor integral das luvas do lateral), mas eu dou um jeito e levantamos isso. Se não conseguir conte conosco - colocou Marcelo Adnet, que também concordou com a ideia da criação de um Pix para a participação da torcida.

Vale ressaltar que Felipe Neto ajudou financeiramente o Botafogo a contratar Keisuke Honda, no ano passado, e Rodrigo Aguirre, em 2018. Marcelo Adnet, por sua vez, esteve envolvido nas negociações com Yaya Touré, também em 2020, mas as conversas não lograram êxito.