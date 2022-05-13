Felipe Menezes vibra pelo retorno e projeto duelo contra o Figueirense

O meia Felipe Menezes retornou aos gramados pela Aparecidense-GO no empate com o Vitória-BA, em 0 a 0, na última segunda-feira, pela quinta rodada do Brasileiro Série C.

O atleta estava fora de combate há pouco mais de um mês. E o meia espera ajudar cada vez mais a Aparecidense no torneio nacional.

- A recuperação sempre é um periodo um pouco complicado por nao conseguir atuar e ter que conviver com a dor , porem estou me sentindo bem agora e feliz pelo retorno e por poder contribuir com a equipe a partir de agora - comentou o jogador.

E o próximo adversário da Aparecidense é o Figueirense, um velho conhecido de Felipe. Em 2020, o atleta esteve no elenco do Criciúma, um dos maiores rivais do Figueirense. O confronto está marcado para este domingo, às 11h, no Orlando Scarpelli, pela sexta rodada da Série C.

- O Figueirense é sempre um adversário de respeito, ainda mais jogando em seus domínios, mas nos preparamos bastante para ir lá e conseguir surpreendê-los - analisou Felipe Menezes.

É cedo para dizer que o confronto é direto, porém, se vencer, a Aparecidense se afasta da zona de rebaixamento e alcança os sete pontos, ultrapassando o Figueirense.

- É uma competição nova e muito difícil, acredito que deixamos alguns pontos pra trás que imaginávamos que ganharíamos , mas seguimos muito confiantes na classificação - finalizou.