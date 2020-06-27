Felipe Melo, do Palmeiras, se desculpa após promover festa de aniversário

O zagueiro do Palmeiras Felipe Melo Crédito: Photo Press/Folhapress

O zagueiro Felipe Melo reuniu membros de sua família e amigos para comemorar seu aniversário de 37 anos nesta sexta-feira (26) em sua casa. Um dia depois, neste sábado (27), o jogador do Palmeiras pediu desculpas por organizar a festa e provocar aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus

"Ontem comemorei meu aniversário com minha família e amigos mais próximos. Sei que o mundo passa por um momento muito difícil, mas, depois de muito pensar, meus familiares e eu decidimos comemorar de uma forma reservada", escreveu o jogador em seu perfil no Instagram.

Depois de receber críticas nas redes sociais, Felipe Melo decidiu pedir desculpas. "Foi na minha casa e tentamos, da melhor maneira possível, preservar a segurança de todos que estavam presentes. Se ofendi algumas pessoas, peço desculpas. Não foi esta a intenção".

Felipe Melo e todo elenco do Palmeiras foram submetidos recentemente a avaliações físicas e fisiológicas na Academia de Futebol, além de testes de Covid-19. Segundo o time alviverde, apenas um jogador, cujo nome não foi revelado, foi infectado pela doença.